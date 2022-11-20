Наёмник и рекрутёр в ВСУ из Франции Бессон погиб в зоне спецоперации на Украине

Прибывший из Франции в Украину наёмник Гастон Бессон уничтожен российскими войсками.

В воскресенье вечером украинское информационное агентство "Страна.ua" опубликовало сообщение о смерти французского наёмника Гастона Бессона, который не только участвовал в боевых действиях на территории Украины против российских военных, но и был одним из ключевых рекрутёров новых иностранных бойцов в ряды ВСУ.

Известно, что Бессон был единоличным создателем так называемого "Украинского интернационального легиона" и ранее принимал участие в конфликтах на территории Латинской Америки, Азии и Европы.