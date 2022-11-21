Гемпель: солдаты армии Украины попадут в Крым только как военнопленные
2022-11-21 11:21
Представитель парламента республики Крым Юрий Гемпель утверждает, что бойцы ВСУ действительно могут попасть на территорию крымского полуострова.
Днём 21 ноября сотрудник парламента Крыма& Юрий Гемпель сообщил, что согласен с мнением Владимира Зеленского о способности солдат украинской армии попасть на территорию крымского полуострова, однако это не произойдёт в результате наступательной операции ВСУ, о чём мечтают в Киеве.
По мнению Гемпеля, бойцы ВСУ способны посетить земли Автономной Республики Крым только в качестве военнопленных, где предстанут перед судом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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