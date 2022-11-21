Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
2022-11-21 11:51
Как заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, вооруженные силы Украины под Соледаром и Артемовском перешли от наступления к глухой обороне.
Эту информацию Марочко опубликовал в своем телеграм-канале. Также он подчеркнул, что из-за ежедневных потерь и исходя из оперативной обстановки украинское командование отказалось от действий наступательного характера.
При этом никакой информации о том, что планирует предпринять российская сторона в связи с изменившей тактикой вооруженных сил Украины, не приводится. Предполагается, что в сложившейся ситуации у российских войск есть хорошие условия для перехода контрнаступательным действиям.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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