Лукашенко: Украина и Польша пытаются спровоцировать Беларусь и Россию, им нужна эскалация
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину и Польшу в попытках спровоцировать Минск и Москву, чтобы добиться эскалации украинского конфликта.
В понедельник, 21 ноября 2022 года, президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с главой Удмутрии Александром Бречаловым заявил о том, что сейчас против Минска и Москвы «идёт ожесточённая война».
Лукашенко пояснил, что после падения украинских ракет в польском селе Пшеводув власти западных стран «обожглись и быстренько пытаются... закрыть эту тему», даже не обсуждая данный инцидент, унёсший жизни двух мирных поляков.
Белорусский лидер добавил, что Польша и Украина «сожалеют, что это не российская ракета: им надо нас спровоцировать, им нужна эскалация».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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