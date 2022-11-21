Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
2022-11-21 13:42
В понедельник Александр Лукашенко сообщил, что считает подстроенным ракетный удар ВСУ по польским территориям.
По мнению Александра Лукашенко, падение украинской ракеты в Польше напоминает "договорняк" между Киевом и лидерами стран Североатлантического альянса, поскольку системы ПВО Украины недалеко от польской границы сработали в тот момент, когда ракет армии РФ не было в украинском воздушном пространстве.
При этом Лукашенко отметил позицию Джо Байдена, который публично признал, что упавшая в Польше ракета принадлежала армии Украины, а не России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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