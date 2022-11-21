Минобороны Литвы отказалось передавать Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отказе Вильнюса передавать свои гаубицы Киеву.

21 ноября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас публично заявил, что Вильнюс отказался от идеи по передаче своих гаубиц Panzerhaubitze 2000 войскам Украины, однако намеревается поставить ВСУ снаряды для данного оружия. Вместе с тем Анушаускас отказался называть причины, по которым Литва изменила свои планы.

Характерно, что Арвидас Анушаускас напомнил о том, что с начала российской спецоперации в Украине Литва потратила 640 миллионов евро на оказание помощи Киеву.