Bloomberg: Украина хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

«Укртранснафта» намерена повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» с 1 января 2023 года.

21 ноября информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на письмо руководства «Укртранснафты» в «Транснефть», сообщило о планах Киева увеличить плату за транзит нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба».

Отмечается, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины планирует с 1 января повысить тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на €2,10 за тонну - до €13,60.