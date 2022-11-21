Bloomberg: Украина хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»
2022-11-21 20:01
«Укртранснафта» намерена повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» с 1 января 2023 года.
21 ноября информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на письмо руководства «Укртранснафты» в «Транснефть», сообщило о планах Киева увеличить плату за транзит нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба».
Отмечается, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины планирует с 1 января повысить тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на €2,10 за тонну - до €13,60.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
Карчаа: украинские обстрелы Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
Глава администрации Читы отправился добровольцем в зону СВО
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь