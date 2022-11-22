У оленей в Канаде выявили новый штамм коронавируса
В отличие от уханьского вируса SARS-CoV-2, новый вариант - потомок более старого "родительского вируса" B.1, он имеет 76 мутаций.
Ученые Университета Торонто обнаружили новый штамм коронавируса, сильно отличающийся от уханьского варианта. Его носителель - белохвостый олень. Как выяснилось, люди при контакте с больным оленем не в безопасности: уже подтверждена передача вируса от животного человеку.
В отличие от уханьского вируса SARS-CoV-2, новый вариант - потомок более старого "родительского вируса" B.1, он имеет 76 мутаций.
«Ученые идентифицировали последовательность, которая точно соответствует варианту от белохвостого оленя, попадания вируса в организм человека», – отмечено в сообщении университета.
Канадское Агентство общественного здравоохранения выпустило рекомендации по минимизации риска заражения для охотников и тех, кто взаимодейтсвует с дикой природой.
В частности, им советуют обрабатывать туши только на открытом воздухе либо в хорошо проветриваемом помещении. И готовить оленину при температуре не меньше 74°C.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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