У оленей в Канаде выявили новый штамм коронавируса

В отличие от уханьского вируса SARS-CoV-2, новый вариант - потомок более старого "родительского вируса" B.1, он имеет 76 мутаций.

Ученые Университета Торонто обнаружили новый штамм коронавируса, сильно отличающийся от уханьского варианта. Его носителель - белохвостый олень. Как выяснилось, люди при контакте с больным оленем не в безопасности: уже подтверждена передача вируса от животного человеку.

В отличие от уханьского вируса SARS-CoV-2, новый вариант - потомок более старого "родительского вируса" B.1, он имеет 76 мутаций.

«Ученые идентифицировали последовательность, которая точно соответствует варианту от белохвостого оленя, попадания вируса в организм человека», – отмечено в сообщении университета.

Канадское Агентство общественного здравоохранения выпустило рекомендации по минимизации риска заражения для охотников и тех, кто взаимодейтсвует с дикой природой.

В частности, им советуют обрабатывать туши только на открытом воздухе либо в хорошо проветриваемом помещении. И готовить оленину при температуре не меньше 74°C.