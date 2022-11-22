«Ла Скала» обвинили в пропаганде Путина за простановку оперы «Борис Годунов»

Театр Ла Скала в Милане далек от того, чтобы пропагандировать Владимира Путина, открывая сезон оперой «Борис Годунов» российского композитора Модеста Мусоргского, заверил во вторник его директор Доминик Мейер.

Ранее Мейера раскритиковали за такой репертуар в начале сезона. Украинский консул в Милане Андрей Картыш безуспешно просил престижный театр «пересмотреть» программу своей традиционной «Примы» 7 декабря, полагая, что существует риск «пропагандистских элементов» в пользу российского президента.

«Мы никого не восхваляем, и уж точно не Путина, это смешно», — заявил Доминик Мейер AFP в кулуарах пресс-презентации оперы Мусоргского о русском царе Борисе Годунове, основанной на одноименной драме Александра Пушкина.

«Андрей Картыш ошибся, напав на друзей. Мы доказали дружбу, организовали большой концерт в пользу жертв войны в Украине, который принес 400 тысяч евро», — подчеркнул французский руководитель оперного театра.

«Ла Скала» также приглашал детей из Киевской танцевальной школы и их родителей, добавил Доминик Мейер.

«Мы играем оперу, которая является великим шедевром истории искусства, и тем, кто сомневается в этом проекте, возможно, следует начать с прочтения либретто», — сказал он, напомнив, что идея русской оперы возникла около трех лет назад, задолго до война на Украине.