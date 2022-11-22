Хак: ООН обеспокоена кадрами с расправой бойцов ВСУ над российскими пленными

Зампред генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация обеспокоена кадрами с намеренной расправой бойцов ВСУ над российскими пленными солдатами.

22 ноября заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в ходе брифинга заявил о том, что сообщения о намеренном убийстве украинскими боевиками более 10 российских пленённых солдат в Макеевке должны быть тщательно расследованы.

Хак отметил факт того, что ООН обеспокоена «любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает», ввиду чего киевский режим не сможет избежать наказание за расправу над пленными солдатами ВС РФ.