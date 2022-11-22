Жан-Пьер: Байдену проведут оценку здоровья и обнародуют результаты
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в течение месяца Джо Байдену проведут оценку здоровья и опубликуют в открытом доступе результаты.
22 ноября глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам о том, что врачи проведут ежегодную оценку здоровья 80-летнему президенту Соединённых Штатов Джо Байдену в течение месяца, после чего обнародуют результаты диспансеризации американского лидера.
Жан-Пьер утверждает, что Байден поддерживает активный образ жизни, а также оценила состояние его здоровья как «хорошее», в то время как западные СМИ неоднократно заявляли о возможной деменции у действующего президента США, а обозреватель American Thinker Бейкер предположил, что политик может не дожить до конца второго срока в случае переизбрания.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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