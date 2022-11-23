Украина требует от премьера Венгрии Орбана извинений за шарф

На сайте МИД Украины опубликовано заявление, в котором говорится, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану следует извиниться за свой шарф.

Речь идет о шарфе с изображением карты «Великой Венгрии», в котором Орбан пришел на футбольный матч.

Это название относится к территории, которая до 1920 года включала части современных Украины, Австрии, Хорватии, Румынии, Словакии и Сербии.

В МИД Украины вызвали посла Венгрии в стране Иштвана Ийдярто, которому указали на недопустимость появления главы государства в таком шарфе.