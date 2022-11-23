В США будут обнародованы результаты медобследования Джо Байдена

В течение месяца американский президент Джо Байден пройдет медицинское обследование. Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, результаты этого обследования будут обнародованы. При этом она отметила, что проблем со здоровьем у Байдена нет.

Жан-Пьер рассказала, что президент ведет активный образ жизни. На днях Байдену исполнилось 80 лет.

Карин Жан-Пьер не уточнила, успеет ли Байден объявить о желании претендовать на следующий президентский срок до публикации результатов медосмотра.