В США будут обнародованы результаты медобследования Джо Байдена
2022-11-23 00:46
В течение месяца американский президент Джо Байден пройдет медицинское обследование. Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, результаты этого обследования будут обнародованы. При этом она отметила, что проблем со здоровьем у Байдена нет.
Жан-Пьер рассказала, что президент ведет активный образ жизни. На днях Байдену исполнилось 80 лет.
Карин Жан-Пьер не уточнила, успеет ли Байден объявить о желании претендовать на следующий президентский срок до публикации результатов медосмотра.
Опубликовано: Светлана Репина
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