В Париже бокал пива подорожал до 7 евро

По данным Privateaser.com, с 2019 года цены на пиво в барах и пабах Франции выросли на 9%.

Исследователи отмечают, что на цены повлияло не только падение посещаемости заведений.

Свою роль в этом процессе сыграли повышение стоимости энергии, инфляция, а также отказ французов потреблять пиво в прежнем объеме.

На данный момент средняя цена бокала пива в Париже составляет чуть больше 7 евро, а в регионах страны – 5,78 евро.