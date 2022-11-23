В Париже бокал пива подорожал до 7 евро
2022-11-23 01:00
По данным Privateaser.com, с 2019 года цены на пиво в барах и пабах Франции выросли на 9%.
Исследователи отмечают, что на цены повлияло не только падение посещаемости заведений.
Свою роль в этом процессе сыграли повышение стоимости энергии, инфляция, а также отказ французов потреблять пиво в прежнем объеме.
На данный момент средняя цена бокала пива в Париже составляет чуть больше 7 евро, а в регионах страны – 5,78 евро.
Опубликовано: Светлана Репина
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