Оказание военной помощи Украине привело к трансформации НАТО

APS
2022-11-23 02:51

С 24 февраля страны НАТО направили на Украину военную технику и другую помощь на миллиарды долларов.

Оказание поддержки Украине объединяет страны Альянса в военном и политическом отношении.

Многие страны, отправившие ВСУ свое вооружение времен холодной войны получили взамен более современное оружие. 

Васабджит Банерджи, профессор политологии Университета штата Миссисипи отмечает, что необходимость пополнения запасов, отправленных в Украину, приведет к созданию более сплоченных боевых сил НАТО.

Опубликовано: Светлана Репина