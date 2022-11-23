Оказание военной помощи Украине привело к трансформации НАТО
2022-11-23 02:51
С 24 февраля страны НАТО направили на Украину военную технику и другую помощь на миллиарды долларов.
Оказание поддержки Украине объединяет страны Альянса в военном и политическом отношении.
Многие страны, отправившие ВСУ свое вооружение времен холодной войны получили взамен более современное оружие.
Васабджит Банерджи, профессор политологии Университета штата Миссисипи отмечает, что необходимость пополнения запасов, отправленных в Украину, приведет к созданию более сплоченных боевых сил НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию
В Китае решили проблему игровой зависимости среди молодежи
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Сестра Ким Чен Ына пригрозила США фатальным кризисом безопасности
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции