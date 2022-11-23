Марочко: Украина отказалась от наступления под Артемовском и Соледаром из-за плохой погоды

Как сообщил в своем телеграм-канале Андрей Марочко, офицер Народной милиции Луганской народной республики, ВСУ решили отказаться от наступательных действий под Артемовском и Соледаром в ДНР на фоне ухудшения погодных условий.

По словам Марочко, из-за неблагоприятных погодных условий, значительных потерь живой силы и техники, нарушений поставок боеприпасов вышестоящее украинское командование приняло решение отказаться от полномасштабных наступательных действий в направлении Луганска.

В настоящее время, как отметил Марочко, ведутся плановые локальные боевые столкновения для выявления брешей в обороне российских войск, а также позиционные бои.