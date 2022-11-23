«Он никто»: Расторгуев резко высказался в адрес Милохина, исполнившего украинский гимн в прямом эфире
2022-11-23 16:53
Известный отечественный исполнитель считает, что блогер Даня Милохин для России и жителей страны никто и обращать внимание на его поступки не следует.
Певец Николай Расторгуев сообщил, что позиция блогера Дани Милохина, как и он сам, его не интересуют от слова "совсем".
Артист не считает Милохина какой-то значимой фигурой в российском государстве. Не относит Николай блогера и к артистам.
По этой причине музыкант не обращает никакого внимания на странные поступки 20-летнего кумира подростков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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