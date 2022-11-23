Украина сообщает о том, что один из участников расстрела российских пленных в Макеевке убит
2022-11-23 18:01
Украинские Телеграм-каналы распространили информацию о том, что участвовавший в расстреле российских пленных солдат в Макеевке убит.
18 ноября в Интернете появились кадры жестокой расправы над российскими военнопленными в Донбассе недалеко от Макеевки. Теперь, по неофициальным данным с украинских Телеграм-каналов, сообщается, что один из украинцев, участвовавших в пытках и расстреле россиян, мертв.
Украинца зовут Роман Русник. Он имеет звание старшего лейтенанта, и служил в 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Официальный Киев пока информацию о ликвидации Русника не подтвердил.
Опубликовано: Эльза Ли
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