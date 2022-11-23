Украинские пограничные войска взрывают мосты на границе с Беларусью

По сообщениям главы госпогранкомитета Республики Беларусь Анатолия Лаппо, украинская сторона продолжает взрывать мосты и минировать территорию на границе с Беларусью.

Украина прикрывает приграничную зону с Беларусью инженерными сооружениями, производится минирование территорий, а в настоящий момент взорваны уже все мосты на мозырьском и гомельском направлении, сообщает председатель белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо.

Сейчас украинские войска продолжают взрывать мосты уже на волынском направлении с западной стороны, так что обстановка в приграничной зоне оценивается белорусскими пограничниками как настороженная.

Также состояние дорог неподалеку от границы с Украиной оценивается как неприспособленное для передвижения транспорта. Минирование украинская сторона начала еще с прошлой недели.