Украинские пограничные войска взрывают мосты на границе с Беларусью
По сообщениям главы госпогранкомитета Республики Беларусь Анатолия Лаппо, украинская сторона продолжает взрывать мосты и минировать территорию на границе с Беларусью.
Украина прикрывает приграничную зону с Беларусью инженерными сооружениями, производится минирование территорий, а в настоящий момент взорваны уже все мосты на мозырьском и гомельском направлении, сообщает председатель белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо.
Сейчас украинские войска продолжают взрывать мосты уже на волынском направлении с западной стороны, так что обстановка в приграничной зоне оценивается белорусскими пограничниками как настороженная.
Также состояние дорог неподалеку от границы с Украиной оценивается как неприспособленное для передвижения транспорта. Минирование украинская сторона начала еще с прошлой недели.
Опубликовано: Эльза Ли
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