Пашинян публично раскритиковал Путина и ОДКБ за бездействие в конфликте Армении с Азербайджаном

По сообщению Reuters, саммит Организации договора о коллективной безопасности в среду прошел в напряженной атмосфере, а премьер-министр Армении поставил под сомнение эффективность альянса.

Президента России и всю ОДКБ критикуют за бездействие после вторжения Азербайджана в Армению в сентябре этого года.

"До сих пор мы не смогли выработать решение по ответу на агрессию, эти факты наносят серьезный ущерб имиджу альянса", - заявил Никол Пашинян в присутствии Владимира Путина.

Reuters пишет, что местные эксперты считают, что Москва теряет влияние в регионе, говорят о необходимости выхода из этого союза и не возлагают на Кремль никаких надежд в будущем.

Разочарование, связанное с пассивной позицией России после обстрела Азербайджаном территории Армении, высказали и представители власти.

"Удручает, что членство Армении в ОДКБ не остановило Азербайджан от агрессивных действий", — сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Он добавил, что "до сих пор нам не удалось прийти к решению по ответу ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении".

"Эти факты наносят серьезный ущерб имиджу альянса как внутри нашей страны, так и за ее пределами", - добавил он.

В сети появились видеозаписи с саммита, на которых видно, как премьер-министр Армении явно избегает быть рядом с Владимиром Путиным на совместном фото. Однако перед этим он лично встретил его в аэропорту Еревана и имел с ним беседу тет-а-тет.

В своем выступлении на саммите Владимир Путин указал на некоторые "общие проблемы", стоящие перед ОДКБ, и сказал, что "необходимы дополнительные усилия для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

"Это будет возможно только в том случае, если обе страны смогут реализовать договоренности об определении границ, разблокировании транспортных и коммуникационных связей, решении гуманитарных проблем", - сказал он.

Два месяца назад Азербайджан нанес массированные артиллерийские и авиационные удары по юго-восточной части территории Армении. Атакованная страна официально обратилась к России за военной помощью. Ереван ожидал от Москвы выполнения своих обязательств по договору о создании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Согласно договору об учреждении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нападение на Армению равносильно нападению на других участников.