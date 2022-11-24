Песков пообещал, что Армения не выйдет из ОДКБ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения сохранит членство в ОДКБ, несмотря на все сложности.

Он признал, что на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ не удалось согласовать некоторые вопросы.

По мнению Пескова, эти сложности только подтверждают востребованность данной организации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать декларацию Совета из-за отсутствия оценки ОДКБ по поводу угрозы территориальной целостности страны со стороны Азебайджана.