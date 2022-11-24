Нострадамус предсказал на 2023 год семимесячную войну

Нострадамус предсказал многие беды для человечества в 20223 году, хотя его предсказания — это самое человечество вольно интерпретировать так, как ему угодно, пишет в четверг британская «Daily Star».

В 2023 году, вероятно, будет еще один серьезный экономический кризис. Глобальный кризис - третий за два десятилетия? На самом деле, пророчество Нострадамуса гласит:

«Тот человек съест своего ближнего» (Нострадамус в «пророках» (1555 г.)).

Конспирологи интерпретируют стих таким образом, что существующая в настоящее время инфляция и вытекающая из нее социальная несправедливость еще больше усилятся. Есть и другая точка зрения от тех, кто видят в этом свидетельство того, что климатический кризис усугубится до такой степени, что некоторые основные продукты питания станут дефицитными.

Сокрушительный экономический кризис мог быть и следствием войны, которая по прогнозам «Daily Sta», станет началом третьей мировой.

«Великая война продлится семь месяцев. в результате погибнут миллионы людей. Многие страны исчезнут с лица земли, а оставшиеся люди начнут новую жизнь». (Нострадамус в «пророках» (1555 г.)).

Известно, что пророк говорит не о погибших, а о погребенных, вышедших на поверхность из бункеров и тайников после войны. Поэтому некоторые подозревают, что в этих строфах зашифровано применение ядерного оружия. Кроме того, Нострадамус упоминает «боевые игры», что может означать особо жестокую войну или серию терактов, которые потрясут мир.

Француз также оставил подсказки в своем пророчестве об организации миропорядка на время после третьей мировой войны. Соответственно, в 2023 году две крупные державы должны объединить усилия для формирования нового альянса.

Из этого самозваные эксперты Нострадамуса могут сделать вывод, что после войны наступит новый мировой порядок. Эффект, конечно, может быть положительным или отрицательным.

Также сообщается, что экстрасенс предсказал, что кто-то может занять место Папы Франциска, и не в качестве нового главы католической церкви в Ватикане, а в качестве нового Папы в другой стране. Что бы это могло означать?

Загадочный образ «огня с неба», падающего на царское здание, также говорит о новом мировом порядке. Многие видят в этом признак рождения новой цивилизации, в то время как другие видят в этом потенциально большую угрозу конкретному правителю государства.

В будущих видениях на предстоящий год также может быть положительный аспект, который мог бы порадовать, в частности, Илона Маска. Как пишет Нострадамус:

«Свет Марса погаснет» (Нострадамус в «Пророках» (1555 г.)).

Как всегда, есть несколько возможных интерпретаций. Это означает либо то, что люди наконец-то смогли ступить на соседнюю планету, либо планы поселения на красной планете окончательно обречены на провал.

Правда в том, что не нужно паниковать. Нострадамус всегда был довольно расплывчатым. В его предсказаниях можно было прочесть все, что угодно. До сих пор не было никаких реальных доказательств правдивости его видения будущего.