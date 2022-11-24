Politico: Польша стремится установить потолок цен на нефть из России в $30 на баррель

Страны ЕС не договорились о потолке цен на нефть из России из-за позиции Польши, требующей $30 на баррель.

Польша заняла жесткую позицию в отношении потолка цен на нефть из России, требуя установить ее на уровне $30 за баррель. В свою очередь план, предложенный Еврокомиссией предусматривает потолок в $65-70, сообщает Politico.

Ранее Варшава предложила цену в 20$, чтобы ее поставки соответствовали себестоимости добычи углеводородов и не смогли обогащать российский оборонный бюджет.

Также страны ЕС зашли в тупик и по потолку цен на российский газ, пишет Politico. Идею ограничения стоимости голубого топлива поддержали Польша, Бельгия, Италия и Греция. В то же время Германия, Австрия, Дания и Нидерланды считают, что ограничение цены разрушит логистические цепи поставок газа в Европу.