Кондрашов: из-за обстрелов в Украине работают лишь 44% станций сотовой связи
2022-11-24 16:24
После новых российских ракетных ударов на территории Украины остались рабочими менее половины станций сотовой связи.
24 ноября сотрудник службы Украины по защите информации Владимир Кондрашов публично заявил, что к текущему моменту на территории его страны работают лишь 44 процента станций сотовой связи, поскольку все прочие станции были повреждены в результате новых ракетных обстрелов со стороны России.
При этом Кондрашов отметил, что в Одесской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях Украины работают лишь от 9 до шестнадцати процентов аналогичных станций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кондрашов: из-за обстрелов в Украине работают лишь 44% станций сотовой связи
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