Кондрашов: из-за обстрелов в Украине работают лишь 44% станций сотовой связи

После новых российских ракетных ударов на территории Украины остались рабочими менее половины станций сотовой связи.

24 ноября сотрудник службы Украины по защите информации Владимир Кондрашов публично заявил, что к текущему моменту на территории его страны работают лишь 44 процента станций сотовой связи, поскольку все прочие станции были повреждены в результате новых ракетных обстрелов со стороны России.

При этом Кондрашов отметил, что в Одесской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях Украины работают лишь от 9 до шестнадцати процентов аналогичных станций.