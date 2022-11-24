Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества

24 ноября Владимир Путин вручил орден Мужества российскому военкору Семёну Пегову.

Вечером четверга Владимир Путин наградил российского военного корреспондента и создателя информационного агентства WarGonzo Семёна Пегова орденом Мужества "за отвагу и самоотверженность". Пегов освещал украинский конфликт с 2014 года и лишился ступни ноги летом 2022 года, наступив на украинскую мину "Лепесток" в ДНР.

По словам самого Семёна Пегова, учёные при Министерстве обороны России разработали технологию, которая позволит ему вырастить новую ногу.