Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества
2022-11-24 16:54
24 ноября Владимир Путин вручил орден Мужества российскому военкору Семёну Пегову.
Вечером четверга Владимир Путин наградил российского военного корреспондента и создателя информационного агентства WarGonzo Семёна Пегова орденом Мужества "за отвагу и самоотверженность". Пегов освещал украинский конфликт с 2014 года и лишился ступни ноги летом 2022 года, наступив на украинскую мину "Лепесток" в ДНР.
По словам самого Семёна Пегова, учёные при Министерстве обороны России разработали технологию, которая позволит ему вырастить новую ногу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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