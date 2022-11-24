Круглицкий намерен вернуть бывшую возлюбленную Галич

Ведущая Ида Галич утверждает, что Стас Круглицкий хочет ее вернуть. Звезда экрана не желает тратить время на тех, кто ее не оценил вовремя.

Популярная блогер и ведущая ТВ Ида Галич утверждает, что ее бывший возлюбленный Стас Круглицкий намерен возобновить отношения с ней.

Галич рассказала, что это не первый случай, когда мужчины сожалеют о том, что расстались с ней.

В интервью Надежде Стрелец Галич выразила недоумение по поводу того, почему ее избранники не могут сразу понять, как им повезло.

Ведущая заявила, что не готова к новым отношениям и не желает тратить время на бывших.