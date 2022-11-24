Круглицкий намерен вернуть бывшую возлюбленную Галич
2022-11-24 16:59
Ведущая Ида Галич утверждает, что Стас Круглицкий хочет ее вернуть. Звезда экрана не желает тратить время на тех, кто ее не оценил вовремя.
Популярная блогер и ведущая ТВ Ида Галич утверждает, что ее бывший возлюбленный Стас Круглицкий намерен возобновить отношения с ней.
Галич рассказала, что это не первый случай, когда мужчины сожалеют о том, что расстались с ней.
В интервью Надежде Стрелец Галич выразила недоумение по поводу того, почему ее избранники не могут сразу понять, как им повезло.
Ведущая заявила, что не готова к новым отношениям и не желает тратить время на бывших.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ
Белла Хадид стала самой стильной знаменитостью на планете по версии журнала GQ
Полянский: Совбез ООН созывает срочное заседание из-за ракетного обстрела Украины
Кондрашов: из-за обстрелов в Украине работают лишь 44% станций сотовой связи
Пашинян отказался подписать проект декларации Совета ОДКБ по помощи Армении