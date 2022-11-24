Владимир Путин поговорил по телефону с новым премьером Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани.

24 ноября РИА Новости сообщили, ссылаясь на пресс- службу Кремля, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани, в котором российский лидер еще раз поздравил министра со вступлением в должность.

Отмечается, что с обеих сторон была дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка.

Согласно сообщению, стороны обсудили попытки ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России, в связи с этим Путин предупредил о возможных тяжелых негативных последствиях для глобального рынка энергоресурсов.