Прокуратура МУС инициировала слушания по делу Джозефа Кони
2022-11-24 19:29
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) заявил в четверг (24 ноября), что просил судей подтвердить обвинения против лидера «Армии сопротивления Господа» (ЛРА) из Уганды Джозефа Кони, который скрывается от правосудия.
«Джозеф Кони пытается уклониться от правосудия в этом суде более 17 лет», — заявил в своем заявлении прокурор МУС Карим Хан, добавив, что его офис впервые потребовал проведения слушания.
«Армия сопротивления Господа» обвиняется в многочисленных преступлениях против человечности не только в Уганде, но и в других африканских странах, где действовали боевики этого формирования.
Опубликовано: Тарас Медведев
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