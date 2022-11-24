Прокуратура МУС инициировала слушания по делу Джозефа Кони

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) заявил в четверг (24 ноября), что просил судей подтвердить обвинения против лидера «Армии сопротивления Господа» (ЛРА) из Уганды Джозефа Кони, который скрывается от правосудия.

«Джозеф Кони пытается уклониться от правосудия в этом суде более 17 лет», — заявил в своем заявлении прокурор МУС Карим Хан, добавив, что его офис впервые потребовал проведения слушания.

«Армия сопротивления Господа» обвиняется в многочисленных преступлениях против человечности не только в Уганде, но и в других африканских странах, где действовали боевики этого формирования.

