Восемь курдских боевиков убиты в результате турецких ударов по лагерю Аль-Холь

Восемь курдских боевиков были убиты в результате турецких ударов по лагерю Аль-Холь, где укрывались семьи джихадистов на северо-востоке Сирии, сообщили курдские силы в четверг (24 ноября).

В результате турецкого обстрела «восемь наших бойцов получили задание защищать лагерь», говорится в заявлении Сирийских демократических сил (СДС), коалиции, в которой доминируют курды и которую поддерживают США.

В результате атаки турецких вооруженных сил все восемь боевиков были убиты.

Президент Турции настоял на проведении наземной специальной операции на севере Сирии, которая будет направлен ан уничтожение баз Рабочей партии Курдистана и их союзников.

Ранее руководство Centcom группировки США на Ближнем Востоке выразило тревогу в связи с атаками на базы РПК, где находятся и американские инструкторы.