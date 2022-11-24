Восемь курдских боевиков убиты в результате турецких ударов по лагерю Аль-Холь
Восемь курдских боевиков были убиты в результате турецких ударов по лагерю Аль-Холь, где укрывались семьи джихадистов на северо-востоке Сирии, сообщили курдские силы в четверг (24 ноября).
В результате турецкого обстрела «восемь наших бойцов получили задание защищать лагерь», говорится в заявлении Сирийских демократических сил (СДС), коалиции, в которой доминируют курды и которую поддерживают США.
В результате атаки турецких вооруженных сил все восемь боевиков были убиты.
Президент Турции настоял на проведении наземной специальной операции на севере Сирии, которая будет направлен ан уничтожение баз Рабочей партии Курдистана и их союзников.
Ранее руководство Centcom группировки США на Ближнем Востоке выразило тревогу в связи с атаками на базы РПК, где находятся и американские инструкторы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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