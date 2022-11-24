Путин объяснил последствия введения потолка на российскую нефть
2022-11-24 19:59
Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани сказал, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к тяжелым последствиям.
По его словам, эти действия не соответствуют принципам рыночных отношений.
Российский президент убежден, что введение ценового потолка негативно отразится на глобальном рынке энергоресурсов.
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Опубликовано: Светлана Репина
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