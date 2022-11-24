Путин объяснил последствия введения потолка на российскую нефть

APS
2022-11-24 19:59

Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани сказал, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к тяжелым последствиям.

По его словам, эти действия не соответствуют принципам рыночных отношений.

Российский президент убежден, что введение ценового потолка негативно отразится на глобальном рынке энергоресурсов.

Лидеры двух государств дали положительную оценку сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Опубликовано: Светлана Репина