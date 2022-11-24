Следующий саммит ОДКБ планируется провести в Минске в последнем квартале 2023 года
2022-11-24 20:26
Официальный сайт ОДКБ опубликовал информацию о том, что следующий саммит организации будет проходить в белорусской столице.
По итогам состоявшейся в Ереване встречи представителей стран-членов ОДКБ было постановлено, что следующий саммит пройдет в столице Беларуси. Точная дата пока не определена, но известно, что это будет последний квартал 2023 года.
В ходе встречи в Ереване члены делегаций обсудили важные для организации вопросы и подписали ряд документов.
В них затрагиваются такие темы как безопасность на международном уровне, предотвращение террористической деятельности, распространения наркотиков, безопасность в области информации.
Опубликовано: Эльза Ли
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