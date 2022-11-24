Следующий саммит ОДКБ планируется провести в Минске в последнем квартале 2023 года

Официальный сайт ОДКБ опубликовал информацию о том, что следующий саммит организации будет проходить в белорусской столице.

По итогам состоявшейся в Ереване встречи представителей стран-членов ОДКБ было постановлено, что следующий саммит пройдет в столице Беларуси. Точная дата пока не определена, но известно, что это будет последний квартал 2023 года.

В ходе встречи в Ереване члены делегаций обсудили важные для организации вопросы и подписали ряд документов.

В них затрагиваются такие темы как безопасность на международном уровне, предотвращение террористической деятельности, распространения наркотиков, безопасность в области информации.