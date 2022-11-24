ФРГ заявила, что поставка системы Patriot в Украину может произойти только с одобрения НАТО

По словам федерального министра обороны Кристины Ламбрехт, предложение министра обороны Польши поставить Украине ЗРК Patriot, предложенный его стране Германией, «должно быть обсуждено с НАТО».

«Как партнеру по НАТО для нас было важно из-за незащищенной позиции Польши (…) предложить Польше поддержку в этой особой ситуации — в воздушном патрулировании и ЗРК Patriot», — сказала Ламбрехт, имея в виду ракетный удар в приграничной зоне Польши с Украиной в середине ноября.

По словам Ламбрехт, системы Patriot, которые планируется включить в интегрированную систему противовоздушной обороны НАТО, поэтому предложение можно было сделать только для страны-члена Альянса - Польши.

«Предложения, которые отклоняются от этого, должны сейчас обсуждаться с НАТО, с нашими союзниками», — добавила министр.

После ракетного удара правительство Германии ранее на этой неделе предложило Польше поддержку, как партнер по НАТО, системой противоракетной обороны Patriot. По данным НАТО и Польши, удар, вероятно, был нанесен украинской зенитной ракетой.