В Пекине крупная вспышка коронавируса, людей призывают не выходить из дома

Заместитель главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина Лю Сяофэн призвал местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости из-за вспышки коронавируса.

Он отметил, что пекинцам придется сократить свою социальную активность и перемещения между районами города.

Сяофэн заявил о необходимости введения гибких рабочих графиков и онлайн-обучения.

Накануне в Китае зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом за все время пандемии.