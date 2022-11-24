В Пекине крупная вспышка коронавируса, людей призывают не выходить из дома
2022-11-24 20:54
Заместитель главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина Лю Сяофэн призвал местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости из-за вспышки коронавируса.
Он отметил, что пекинцам придется сократить свою социальную активность и перемещения между районами города.
Сяофэн заявил о необходимости введения гибких рабочих графиков и онлайн-обучения.
Накануне в Китае зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом за все время пандемии.
Опубликовано: Светлана Репина
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