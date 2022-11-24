Сийярто: странам ЕС придется брать взаймы деньги на помощь Украине
2022-11-24 21:06
Глава МИД Венгрии Петер Сийяро заявил, что его страна не будет участвовать в предоставлении солидарного кредита стран ЕС Украине в следующем году.
Он отметил, что вместо этого Венгрия выделит из своего бюджета деньги на восстановление украинской экономики.
Сийярто подчеркнул, что его страна не препятствует оказанию помощи Украине, однако возражает против создания совместного долга в Европе.
Он уточнил, что европейским странам еще придется самим брать эти деньги в долг у банков.
Опубликовано: Светлана Репина
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