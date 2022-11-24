В Новосибирске из детсада сбежал двухлетний мальчик, и целых полчаса бродил по городу один

В Новосибирске из одного из детсадов сбежал двухлетний воспитанник: малыш провел в полном одиночестве на улице полчаса.

Мать мальчика, который сбежал из детсада в Новосибирске, обвинила в случившемся воспитательницу. Та, по ее мнению, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности. Воспитательница была переведена работать с детьми более старшего возраста.

К счастью, для ребенка этот побег окончился благополучно. По словам матери мальчика, его своевременно нашла соседка, и отвела обратно в детсад.

Случаем заинтересовалась прокуратура Новосибирска. В результате проверки выяснилось, что ребенок смог выбраться за территорию дошкольного учреждения через проем в ограждении. Заведующей детсада прокурор вынес представление, которое сейчас рассматривается. А проем в заборе убрали, установив там калитку с запором.