Хорватия будет убеждать Евросоюз снизить потолок цен на газ

APS
2022-11-24 22:26

Министр хозяйства и устойчивого развития экономики Хорватии Давор Филипович заявил, что предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ чересчур высокий.

Предложение ЕК предусматривает установление ценового потолка на уровне 275 евро за МВт/ч.

Филипович отметил, что сейчас цена фьчерса по индексу хаба TTF в Нидерландах составляет 126 евро за МВт/ч.

В первом квартале 2023 года стоимость газа прогнозируется на уровне 139 евро за МВт/ч.

Опубликовано: Светлана Репина