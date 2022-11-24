Хорватия будет убеждать Евросоюз снизить потолок цен на газ
2022-11-24 22:26
Министр хозяйства и устойчивого развития экономики Хорватии Давор Филипович заявил, что предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ чересчур высокий.
Предложение ЕК предусматривает установление ценового потолка на уровне 275 евро за МВт/ч.
Филипович отметил, что сейчас цена фьчерса по индексу хаба TTF в Нидерландах составляет 126 евро за МВт/ч.
В первом квартале 2023 года стоимость газа прогнозируется на уровне 139 евро за МВт/ч.
Опубликовано: Светлана Репина