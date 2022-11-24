Исследователи тестируют технологию мРНК для универсальной вакцины против гриппа

Экспериментальная вакцина обеспечила широкую защиту от всех 20 известных подтипов вируса гриппа А и В в первоначальных тестах на мышах и хорьках, открывая путь к универсальной прививке от гриппа, сообщают авторы исследования.

Новая вакцина по мнению исследователей могла бы помочь предотвратить будущие пандемии.

В двухкомпонентной вакцине используется та же технология информационной РНК (мРНК), которая используется в прививках от COVID-19, разработанных Pfizer совместно с BioNTech и Moderna.

Компонента доставляет крошечные липидные частицы, содержащие инструкции мРНК для клеток, которые служат для создания реплик так называемых белков гемагглютинина, которые появляются на поверхности вируса гриппа.