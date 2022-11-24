The Economist: энергетический кризис может привести к гибели 100 тысяч пожилых людей в Европе
2022-11-24 22:32
Издание The Economist пишет, что уже в 2022 году энергетический кризис в Европе может привести более чем к 100 тыс. дополнительных смертей пожилых людей на континенте.
Авторы публикации утверждают, что проблемы в энергетической сфере и разногласия в геополитике угрожают процветанию Европы.
Среди угроз они также называют экономический популизм США и переделку глобальной энергетической системы.
В материале сказано, что все это угрожает здоровью трансатлантической альянса.
Опубликовано: Светлана Репина