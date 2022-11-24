Путин распорядился увеличить выпуск военной техники

Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Российский лидер потребовал не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому, по словам Путина, так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику.

Ранее этой темы коснулся также заместитель руководителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. После своего визита на Уралвагонзавод он отметил, что проблемы ускорения поставок оружия и военной техники успешно решаются. Также, по его словам, выпуск вооружения увеличится по всем направлениям уже в ближайшее время.

Судя по этим словам Путина и Медведева, производство военной техники и других видов вооружения будет в ближайшее время одним из приоритетных направлений российской промышленности.