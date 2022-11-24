Дерматологи рассказали, от чего чаще всего пересыхает кожа

Сухому типу свойственны мелкие поры, бледность, отсутствие блеска. В юности это защищает от подросткового акне и его последствий в виде рубцов.

Основными особенностями пересыхания кожи является нарушения водного баланса, липидного обмена и нарушения в работе сальных и потовых желез. Сухость кожи может быть обусловлена множеством причин.

Кожа может быть сухой от рождения. При таком типе кожи выработка кожного сала и регуляция влажности нарушены. Это вызывает шелушение, зуд, красноту и даже воспаления.

Холод, жара, ветер и горячий сухой воздух, также могут сильно раздражать кожу. Кроме того, у многих, сухость кожи может является реакцией на мыло, синтетическую одежду, горячий душ. Неправильное питание и недостаток воды также может быть причиной проблем с кожей. Из рекомендаций: посетить косметолога/ дерматолога и купить действительно хороший уход за кожей, ведь на себе нельзя экономить.

Здоровая, нормальная кожа – первичная оборона вашего организма от бактерий и вирусов, так что обязательно ухаживайте за ней!