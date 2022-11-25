Итоги расследования: Украина получает оружие от 25 стран мира
2022-11-25 00:28
Следственный комитет РФ сообщает, что Украина получает вооружение из 25 стран мира, причем 21 государство является членом НАТО.
В основном осуществляются поставки снарядов к системам ракетного залпового огня и к минометам.
Украина получает также гранатометы, гаубицы со снарядами, беспилотники, танки, вертолеты, ракетные комплексы и управляемые ракеты.
По информации Следственного комитета, сотрудники украинских посольств помогают отбирать наемников для ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина