Следственный комитет РФ сообщает, что Украина получает вооружение из 25 стран мира, причем 21 государство является членом НАТО.

В основном осуществляются поставки снарядов к системам ракетного залпового огня и к минометам.

Украина получает также гранатометы, гаубицы со снарядами, беспилотники, танки, вертолеты, ракетные комплексы и управляемые ракеты.

По информации Следственного комитета, сотрудники украинских посольств помогают отбирать наемников для ВСУ.