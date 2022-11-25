Минэнерго стран Евросоюза исключили российский газ из контрактов на закупки
2022-11-25 00:48
Страны Европейского союза договорились исключить российский газ из контракты, предполагающие совместную закупку данного ресурса у Москвы.
25 ноября пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что государства-участники ЕС пришли к соглашению об исключении российского газа из контрактов на 2023 год, договорившись покупать данный энергоресурс у России по отдельности. При этом в 2023 году объём закупаемого совместно газа в Евросоюзе должен составлять не менее пятнадцати процентов.
Примечательно, что на фоне этой новости итальянский министр энергобезопасности Джильберто Пикетто-Фратин заявил о нежелании пятнадцати европейских стран устанавливать потолок цен на нефть из РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей