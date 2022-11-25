Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Макрона
2022-11-25 00:55
Французская Финансовая прокуратура проводит расследование в отношении президента страны Эммануэля Макрона.
Правоохранители расследуют предвыборную кампанию главы государства 2017 года из-за подозрений в незаконном финансировании.
Эти подозрения касаются финансирования кампании Макрона американской консалтинговой фирмой McKinsey.
Прокуратура намерена проверить, были ли нарушения в финансировании предвыборной кампании.
Опубликовано: Светлана Репина