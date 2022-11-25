Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Макрона

APS
2022-11-25 00:55

Французская Финансовая прокуратура проводит расследование в отношении президента страны Эммануэля Макрона.

Правоохранители расследуют предвыборную кампанию главы государства 2017 года из-за подозрений в незаконном финансировании.

Эти подозрения касаются финансирования кампании Макрона американской консалтинговой фирмой McKinsey.

Прокуратура намерена проверить, были ли нарушения в финансировании предвыборной кампании.

Опубликовано: Светлана Репина