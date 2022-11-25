Поставки российской нефти в Словакию через Украину восстановлены. Об этом сообщила пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова.

По ее словам, поставки нефти по трубопроводу были возобновлены вечером 24 ноября.

Путцова также отметила, что проблемы с электроэнергией, из-за которых были временно приостановлены поставки нефти, уже решены.

Ранее сообщалось, что на Украине остановилась работа части нефтепровода «Дружба» из-за нарушений в подаче электроэнергии.