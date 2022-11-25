Поставки российской нефти в Словакию через Украину восстановлены
2022-11-25 01:32
Поставки российской нефти в Словакию через Украину восстановлены. Об этом сообщила пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова.
По ее словам, поставки нефти по трубопроводу были возобновлены вечером 24 ноября.
Путцова также отметила, что проблемы с электроэнергией, из-за которых были временно приостановлены поставки нефти, уже решены.
Ранее сообщалось, что на Украине остановилась работа части нефтепровода «Дружба» из-за нарушений в подаче электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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