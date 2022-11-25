МВД Беларуси обвинило телефонных мошенников с Украины в краже 4,5 млн долларов
2022-11-25 01:37
Глава МВД Беларуси заявил, что в 2022 году телефонные мошенники с Украины похитили у жителей страны 4,5 млн долларов.
По его словам, этой суммой завладели мошенники, находящиеся на территории Украины.
Ранее сообщалось о росте случаев телефонного мошенничества в Беларуси и России.
В последнее время мошенники все чаще используют мессенджеры для обмана граждан.
Опубликовано: Светлана Репина
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