Роналдо заразился коронавирусом и находится в изоляции в гостинице Катара

APS
2022-11-25 01:43

Член сборной Бразилии по футболу Роналдо изолирован в гостинице Катара, поскольку он заразился коронавирусом.

Утром 24 ноября у спортсмена появились легкие симптомы. Тест на коронавирус оказался положительным.

Роналдо предстоит находиться в гостиничном номере в изоляции как минимум пять дней.

Чемпионат мира по футболу в Катаре продлится до 18 декабря.

Опубликовано: Светлана Репина