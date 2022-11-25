Роналдо заразился коронавирусом и находится в изоляции в гостинице Катара
2022-11-25 01:43
Член сборной Бразилии по футболу Роналдо изолирован в гостинице Катара, поскольку он заразился коронавирусом.
Утром 24 ноября у спортсмена появились легкие симптомы. Тест на коронавирус оказался положительным.
Роналдо предстоит находиться в гостиничном номере в изоляции как минимум пять дней.
Чемпионат мира по футболу в Катаре продлится до 18 декабря.
Опубликовано: Светлана Репина
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