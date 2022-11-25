Талибы избили 12 человек перед толпой на стадионе в Афганистане

Талибы избили трех женщин и девять мужчин перед сотнями зрителей на провинциальном спортивном стадионе.

Наказанные получили от 21 до 39 ударов плетью каждый после того, как были осуждены местным судом за кражу и супружескую измену.

На мероприятие пригласили почетных ученых, моджахедов, старейшин, вождей племен и местных жителей. Фото и видеосъемка были запрещены.

Такие публичные порки, а также публичные казни и забрасывание камнями за предполагаемые преступления были обычным явлением в первый период правления талибов, с 1996 по 2001 год.