Талибы избили 12 человек перед толпой на стадионе в Афганистане
2022-11-25 02:34
Талибы избили трех женщин и девять мужчин перед сотнями зрителей на провинциальном спортивном стадионе.
Наказанные получили от 21 до 39 ударов плетью каждый после того, как были осуждены местным судом за кражу и супружескую измену.
На мероприятие пригласили почетных ученых, моджахедов, старейшин, вождей племен и местных жителей. Фото и видеосъемка были запрещены.
Такие публичные порки, а также публичные казни и забрасывание камнями за предполагаемые преступления были обычным явлением в первый период правления талибов, с 1996 по 2001 год.
Опубликовано: Светлана Репина
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