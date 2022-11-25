Австрия высказалась за вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону
2022-11-25 02:38
Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер заявил, что его страна поддерживает вступление Болгарии и Румынии в Шенген.
Он отметил,что такой же позиции Австрия придерживается и по поводу вступления Хорватии в Шенгенскую зону.
21 ноября глава австрийского МВД Герхард Карнер выступил против расширения Шенгенской зоны.
По его словам, такой шаг приведет к увеличению количества нелегальных мигрантов.
Опубликовано: Светлана Репина
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