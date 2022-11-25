Австрия высказалась за вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер заявил, что его страна поддерживает вступление Болгарии и Румынии в Шенген.

Он отметил,что такой же позиции Австрия придерживается и по поводу вступления Хорватии в Шенгенскую зону.

21 ноября глава австрийского МВД Герхард Карнер выступил против расширения Шенгенской зоны.

По его словам, такой шаг приведет к увеличению количества нелегальных мигрантов.