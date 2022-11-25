Казахстан занимается модернизацией энергосистемы на северо-западе Украины
Казахстанская ПМК стала подрядчиком на ремонт подстанций на территории Украины, стало известно благодаря взлому ресурса украинского Минфина.
Среди документов Минфина Украины, которые удалось перехватить хакерам, оказалась переписка ведомства с АСПМК-519 из Казахстана, где обсуждается ремонт ПС «Ковель» и «Борислав».
Отмечается, что оборудование еще советских электроподстанций требует модернизации и подрядчик берется выполнить комплекс восстановительных работ.
Участие казахстанской компании в этих работах стало скорее исключением, в связи с тем, что такие работы на территории республики выполняет украинский «Енергоiнжпроект», но на этот раз он выступает субподрядчиком. Эксперты считают, что речь идет о коррупционной составляющей.
Отмечается, что на работы на ПС «Ковель» было выделено 6,6 млн евро. Комплектующие приобретались за рубежом, лишь небольшая часть средств была направлена на расчеты с «Запорожтрансформатор».
Опубликовано: Тарас Медведев
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