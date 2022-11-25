Лободу, проживающую в Латвии, включили в список в черный список в Литве

Украинская певица Светлана Лобода, поселившаяся после запуска спецоперации в латвийской Юрмале, планировала выступить в соседней Литве. Не тут-то было!

После того как украинская исполнительница Светлана Лобода, проживающая с начала спецоперации в Юрмале (Латвия), анонсировала свои концерты на территории Литвы, ей был запрещен въезд в страну, о чем сообщила пресс-секретарь главы МИДа Литвы Паулина Левицкайте.

Причиной принятого решения стали недостаточно громкие заявления певицы против действий российских властей в Украине.

Что касается Латвии, то многие организаторы выступлений артистов также отменяют концерты Лободы.